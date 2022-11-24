​​​​​​​المجلس العسكري السرياني يعلن استشهاد مقاتل

أصدرت القيادة العامة للمجلس العسكري السرياني، اليوم الخميس، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، أعلنت فيه سجل مقاتل.

وجاء في نص البيان:

"طريق النضال طويل، فالوصول إلى النصر لن يكون إلا برجال أشداء عاهدوا ووفوا

متابعة لمسيرة نضالنا لتحرير شعبنا وشعب سوريا والعالم أجمع من رجس التنظيمات الإرهابية والاحتلال بمختلف أشكاله ومسمياته، لتحقيق النصر للشعب قدمنا ونقدم التضحيات بأغلى ما نملك من دماء الشهداء الطاهرة والمدافعة عن الحرية والديمقراطية وبهذه التضحيات تستمر الحياة الكريمة، وبهدف تحرير الشعب من جميع الأنظمة والقوة الظالمة والمعتدية بحق شعبنا، والعمل على أساس أخوة الشعوب والتعايش المشترك من خلال حق الدفاع المشروع حيث نثني على مقاومة شعبنا من خلال شبابه وشيابه ورجاله ونسائه، وعلى هذا الأساس كنا وما زلنا نقدم الشهيد تلو الشهيد وأيضاً اليوم تقدم قواتنا قوات المجلس العسكري السرياني شهيداً آخراً على مذبح الحرية وهو الحورو "ميلاد منير ميرو - قومو" وهو ذلك الشخص ذو الانضباط العالي والمتقن لعمله الذي يقوم به وصاحب الشخصية الطيبة والمحب لرفاقه، كان قد التحق بصفوف مقاتلينا في الحسكة، وكان من السباقين في المشاركة مع قواتنا في جبهات القتال، ومن خلال تواجده ضمن أداء واجبه العسكري في إحدى النقاط العسكرية نال وسام الشهادة.

ذلك الشرف الأكبر للمقاتل ليكون مشعل نور آخر يضيء درب نضالنا".

(س ر)