​​​​​​​المجلس الانتقالي الجنوبي يوجه إنذارا لقوات الحكومة اليمنية في سقطرى

وأمهلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قوات الحكومة حتى منتصف ليل الجمعة لرفع نقاطها الأمنية عن محيط مدينة حديبو، عاصمة جزيرة سقطرى، وسط معارك اندلعت بين الطرفين صباح اليوم.

وفي السياق ذاته، حمّلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى القوات الحكومية المتواجدة في الجزيرة "المسؤولية الكاملة عن تفجير الوضع وإقلاق السكينة العامة" من قبل سلطات المنطقة، كما حمّلتها المسؤولية عما قد يحصل، إذا لم تلتزم بالمهلة المذكورة، وهددتها بإجراءات صارمة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر بسقوط قتيل من قوات المجلس الانتقالي في مواجهات مع القوات الحكومية في سقطرى، وذلك بعد تقدم قوات المجلس صوب حديبو، وسيطرتها على مواقع عسكرية ونقاط أمنية على مشارف المدينة.

هذا وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي قد أعلن في 25 نيسان خلال بيان، بعد اجتماع طارئ لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فرض حالة الطوارئ العامة في عدن وعموم محافظات الجنوب وتطبيق "الإدارة الذاتية" للجنوب.

(ش ع)