​​​​​​​المجلس الاجتماعي الأرمني يستذكر الجندية الأرمينية أنوش ابيتيان

تعرضت الجندية الأرمينية آنوش آبيتيان (36 عاماً) وأم لثلاثة أطفال، للاغتصاب والقتل والتنكيل بجثتها، من قبل الجنود الأذربيجانيين، في النصف الأخير من شهر أيلول 2022.

وفي هذا السياق، أدلت لجنة المرأة في المجلس الاجتماعي الأرمني، آنوش آبيتيان، ببيان كتابي، اليوم، قرأته رئيسة اللجنة لوسناك كافوريان، بحضور أعضاء وعضوات المجلس واتحاد المرأة الأرمنية، وذلك أمام مركز مجلس الاجتماعي الأرمني بمدينة الحسكة.

استهل البيان باستذكار الجندية الأرمينية آنوش آبيتيان، وقال إن "الشهيدة آنوش ابيتيان التي استشهدت على يد العدوان الأذربيجاني المدعوم من الدولة الطورانية كانت رمزاً للتضحية".

وأشار إلى أن "الانتهاكات اللا أخلاقية والوحشية التي ارتكبها الجيش الأذربيجاني بحق آنوش لم تكن الأولى".

وأكد البيان بالقول: "سنواصل السير على خطا أنوش وإعادة حقوق جميع النساء ومحاربة الذهنية السلطوية المتحجرة".

(س س/ م ح)

ANHA