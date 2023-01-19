​​​​​​​المجلس الاجتماعي الأرمني يحيي ذكرى الصحفي هرانت دينك

ونظم المجلس الاجتماعي الأرمني في مدينة الحسكة، فعالية لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال الصحفي الأرمني هرانت دينك، بمشاركة العشرات من أعضاء المؤسسات والمجالس المدنية التابعة للإدارة الذاتية.

علق على جدار القاعة أعلام المجلس الاجتماعي الأرمني، ولافتة كتب عليها "لسنا دعاة الحروب بل نريد السلام لجميع الشعوب"، وصور الصحفي هرانت دينك.

وبدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل عضو المجلس الاجتماعي الأرمني، مكرديج كاتانجيان، تطرق فيها إلى مناقب الصحفي هرانت، قائلاً: "كان الشهيد يتحدث في اجتماعاته عن القضية الأرمنية، وكل من حوله تأثر بكلامه، ومن هنا جاءت كراهية الأتراك ضده بأنه كيف لصحفي أن يوقظ الضمير الأرمني".

مبيّناً أن الأتراك كانوا يحاولون إبعاده عن قضيته "عبر تهديده لكنه لم يرضخ لهم".

واختتم كاتانجيان حديثه "نحن الأرمن، لن ننسى قادة الأرمن ولن ننسى أبطالنا الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الشعوب".

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لشبيبة المجلس الاجتماعي الأرمني، ميغري سركيس، قصيدة شعرية باللغة الأرمنية عن الصحفي هرانت دينك.

تلاه عرض سنفزيون يتحدث عن حياته، من ثم قدمت فرقة آرارات التابعة لمركز الثقافة والفن بمدينة الحسكة مسرحية عن سيرته الذاتية ومسيرته في الدفاع عن قوميته وشعبه.

لتنتهي الفعالية بترديد شعار "كلنا هرانت دينك"، باللغات الأرمنية والكردية والعربية.

والجدير بالذّكر أنّ صاحب ورئيس تحرير صحيفة أغوس الأرمنية هرانت دينك اغتيل في 19 كانون الثاني عام 2007 على يد القاتل المأجور أوغون ساماست في إسطنبول.

(ن م/ م ح)

ANHA