​​​​​​​المجلس الاجتماعي الأرمني يفتتح كنيسة الشهداء في مدينة الرقة

عمل مرتزقة داعش إبان احتلالهم لمدينة الرقة على تدمير كافة الكنائس الموجودة في المدينة، وبعد تحريرها من قبل مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، عمل مجلس الرقة المدني على إعادة تأهيل كنيسة الأرمن أو كما يطلق عليها كنيسة الشهداء.

حضر افتتاح الكنيسة العشرات من أهالي الرقة والمجالس المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر والشؤون الدينية وأعضاء المجلس الاجتماعي الأرمني وعدد من أبناء الديانة المسيحية في الرقة وخارجها.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم بارك عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الرقة المدني، عبد السلام حمسورك، افتتاح الكنيسة على كافة المسيحيين في الرقة وشمال وشرق سوريا".

وأضاف "بعد تحرير الرقة من مرتزقة داعش وقع على عاتق مجلس الرقة المدني العمل على إعادة إعمار الكنيسة التي دمرت بشكل كامل، وها نحن اليوم نفتتح هذا الصرح الديني العظيم".

بدوره، قال عضو المجلس الديني في إقليم الفرات، الشيخ أحمد العاروني "نبارك لإخوتنا الأرمن افتتاح أول كنيسة في الرقة"، مؤكداً "أن هذا إنجاز عظيم لشعوبنا".

وأشار إلى أن دور العبادة مكان لرصّ الصفوف وتوحيد الكلمة والتعايش السلمي والتوافق ونبذ التفرقة، داعياً "الإخوة المسيحين والأرمن النازحين بالعودة إلى مدينتهم الرقة".

من جانبها، قالت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، اعتماد الأحمد: "في ظل الإدارة الذاتية، تحتفل كل المكونات والطوائف في شمال وشرق سوريا بافتتاح هذه الكنيسة، في دليل واضح على أخوة الشعوب والتعايش المشترك".

وباسم المجلس الاجتماعي الأرمني تحدث السيد جان مارتو قائلاً "نبارك لجميع إخوتنا الأرمن في الرقة والمناطق الأخرى افتتاح هذا الصرح، ونشكر الإدارة الذاتية على تلبية احتياجات جميع الطوائف والأديان وهذا يدل على الديمقراطية وأخوة الشعوب وعراقة هذا الأرض وشعبها".

واختتم الافتتاح بقص الشريط من قبل أعضاء المجلس الاجتماعي الأرمني، ليتجول بعدها الحضور داخل الكنيسة وإشعال الشموع التي انطفأت على مدار 10 سنوات.

(أع/خ)

ANHA