​​​​​​​المجلس العام يوضح أسباب فصل هيئة البيئة عن الإدارات المحلية والبلديات

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وفي جلسته رقم 77، التي عُقدت بتاريخ 23 أيار الجاري، قراراً ينص على فصل هيئة البيئة عن الإدارات المحلية والبلديات.

الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فريد عطي، كشف أسباب الفصل بين الهيئتين في تصريح لوكالتنا.

عطي أوضح: "في الآونة الأخيرة، ومن خلال العمل الميداني وعمل الهيئات، ارتأى المجلس التنفيذي فصل هيئة الزراعة عن هيئة الاقتصاد؛ كون شمال وشرق سوريا منطقة زراعية. وفي الجلسة الاعتيادية رقم 77، تم فصل هيئة البيئة عن هيئة الإدارات المحلية والبلديات".

وأشار فريد عطي "السبب الأساسي لفصل هيئة البيئة عن هيئة الإدارات المحلية والبلديات هو لتكون هيئة البيئة مستقلة وتمارس نشاطها البيئي، بشكل أكبر، كون المنطقة تعرضت للدمار والحروب، ولحمايتها من التلوث".

وأوضح "نحن بدورنا في المجلس العام ناقشنا هذا المقترح مع اللجنة القانونية وأعضاء المجلس العام، حيث قدمت الإدارات المحلية توضيحاً لمقترحها الذي نص على أن تكون هيئة البيئة مستقلة بنفسها ولها ميزانية خاصة".

ولفت فريد عطي "شهدت المنطقة معارك، وكان لها آثار في مناطقنا وخاصة على البيئة، وبعد فصل هيئة البيئة عن هيئة الإدارات المحلية ستقوم بعملها الأساسي وهو الحفاظ على البيئة".

وأكد فريد عطي "خلال جلسة المجلس العام رقم 77، تم التصويت على مقترح فصل الهيئة وتم تعيين إبراهيم الأسعد رئيساً مشتركاً لهيئة البيئة، وسيتم تنظيم الهيكلية الإدارية للهيئة، وفق نظام داخلي وتحديد الملاك العددي لهذه الهيئة وسيتم تفعيل مكاتب للهيئة في كافة مناطق شمال وشرق سوريا".

(خ)

ANHA