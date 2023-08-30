​​​​​​​المجلس العام للإدارة الذاتية يصادق على قانون مكافحة غسيل الأموال

حضر الجلسة التي عقدت اليوم، في قاعة الاجتماعات في مبنى الإدارة الذاتية بمدينة الرقة، ممثلون عن مكتب النقد والمدفوعات في شمال وشرق سوريا، وأعضاء المجلس العام في الإدارة الذاتية وأعضاء المجالس التشريعية في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا، ونائبة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته قراءة مسوّدة قانون مكافحة غسيل الأموال من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام ياسر السليمان، والتي تضمنت 65 مادة أهمها قانون جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وواجبات المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات، وعقوبة عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن والعقوبات الدولية.

وبعد مناقشة جميع المواد بشكل مفصل، وإجراء التعديلات، تم التصويت عليها من قبل الحضور، والمصادقة عليه ليصبح القانون جاهزاً للعمل به ونافذاً من تاريخ إصداره.

(أع/خ)

ANHA