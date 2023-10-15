​​​​​​​المجلس العام للإدارة الذاتية يصادق على قانون البيّنات

عقد اليوم، المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جلسته الـ 88 لمناقشة مسوّدة قانون البيّنات.

حضر الجلسة أعضاء المجلس العام والمجالس التشريعية في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا، ونائبي المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي وحسن كوجر.

بدأت الجلسة التي عقدت في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الذاتية الواقع في مدينة الرقة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرئت مسوّدة قانون البيّنات من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام ياسر السليمان.

تضمنت المسوّدة 126 مادة أهمها وسائل الإثبات، والإسناد الرسمية، وإجراءات الشهادة.

وبعد مناقشة جميع المواد بشكل مفصل وإجراء التعديلات، تم التصويت عليها من قبل الحضور والمصادقة عليها، ليصبح القانون جاهزاً للعمل به ونافذاً من تاريخ إصداره.

(آع/ س ر)

ANHA