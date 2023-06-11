​​​​​​​المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية يحمّل روسيا مسؤولية الهجوم التركي

استشهد أمس، 3 مقاتلين لوحدات حماية الشعب، وأُصيب اثنان آخران في هجوم طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي استهدفت سيارة في ريف حلب.

تعقيباً على ذلك، أدلى المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ببيان، حمّل فيه روسيا مسؤولية الهجوم.

وتجمّع العشرات من عضوات وأعضاء المجلس والمؤسسات المدنية وممثلو وممثلات الأحزاب السياسية أمام مركز المجلس الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود لقراءة للإدلاء ببيان قرأ الرئيسة المشتركة للمجلس العام للحيين هيفين سليمان.

وجاء في البيان: "مع انتهاء الانتخابات التركية التي أفرزت الانقسام الكبير في المجتمع التركي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها إلا أن هناك حقيقة تقول إنه مهما تفاقمت الأزمات التركية فلن يحول ذلك دون تخفيف نزعتها العدوانية تجاه مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، والتي تهدف من خلالها تصدير هذه الأزمات الداخلية إلى الخارج لتحقيق مكاسب آنية وبعيدة".

وأوضح البيان: "لم تكتفِ دولة الاحتلال التركي في السنوات الماضية باحتلال مناطقنا في عفرين وإدلب وكري سبي وسري كانيه بل هجّرت أهلها وأجرت التغيير الديمغرافي، بل وتقوم بين الحين والآخر باستهداف قادة ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب المكونة من أبناء المنطقة الذين يقومون بحماية مناطقهم بأنفسهم وبإمكاناتهم الذاتية والممكنة ودون موقف إقليمي ودولي يدين هذه الاعتداءات والانتهاكات بشكل صريح وواضح".

وأضاف البيان: "مع قرار الإدارة الذاتية الديمقراطية أمس السبت، بالبدء بمحاكمة عناصر داعش المحتجزين لديها وفق القوانين المحلية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، استهدفت مسيّرة تركية عصر يوم أمس سيارة لوحدات حماية الشعب في ناحية الأحداث في الشهباء (..) كرسالة لدولة الاحتلال التركي ضد أي سياسة ودبلوماسية تقوم بها الإدارة الذاتية الديمقراطية".

أدان البيان: "الاستهداف الإرهابي والجبان والمعبّر عن مدى الفوبيا والوهن الذي تعيشه هذه الأوليغارشية المارقة أمام صمود الإدارة الذاتية الديمقراطية ومقاومتها".

وحمّل المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية روسيا مسؤولية: "استهداف الأهالي المهجرين من عفرين القاطنين في الشهباء كونها تمتلك سماء الشهباء"، داعياً إياها إلى: " القيام بواجبها ومسؤوليتها الإنسانية وإما الانسحاب من هناك، فأبناء المنطقة باستطاعتهم حماية أنفسهم، وتجربة عفرين ماثلة أمامنا، وأيضاً إضعاف مبادرة الحل للأزمة السورية التي طرحتها الإدارة في 18 نيسان".

طالب البيان حكومة دمشق والجامعة العربية بإبداء مواقف جدية ومسؤولة تجاه: "هذه الانتهاكات التركية المستمرة دون توقف".

ودعا البيان: "القوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية والمنظمات المدنية والحقوقية لتأسيس مرجعية وطنية سياسية ودفاعية لمواجهة آلة الحرب التركية ومشروعها العثماني التوسعي، الذي يعتبر سوريا ولاية عثمانية، بالإضافة إلى تعميق الحوار الوطني الداخلي والتوصل معاً لتوافقات وحلول جامعة تسد الطريق أمام التدخلات والقوى الخارجية".

وشدد على ضرورة أن يدرك: "شعبنا ومكوناتنا المتعايشة أن النظم الديكتاتورية في المنطقة، وفي مقدمتها الدولة التركية وراء كل مآسينا، وأن شهداءنا هم من يقودون التحولات المفصلية والتاريخية ويشكلون جسراً للسير نحو حل القضايا الكبرى".

أكد البيان أنه: "لا سبيل أمامنا غير المقاومة بكافة أشكالها فهي تخيف أعداءنا، ومن هنا ندعو شعبنا والمكونات المتعايشة للالتفاف حول الإدارة الذاتية الديمقراطية ومبادرتها للحل وقواتها العسكرية المدافعة عن الوجود، والتي نظمت نفسها ضمن نظام الكومينات والمجالس والالتزام بعقدها الاجتماعي".

دعا البيان القوى الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومجلس الأمن الدولي للتحرك والضغط على الحكومة التركية الفاشية التي تنتهك حقوق الإنسان كل يوم وتضربها بعرض الحائط".

وانتهى البيان بترديد شعار "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ن ش/ س ر)

ANHA