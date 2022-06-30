​​​​​​​المجلس العام في الإدارة الذاتية يصدر قانون الطفل

وحضر الجلسة أعضاء المجلس العام وأعضاء المجالس التشريعية في الإدارات المدنية ومكتب حماية الطفل.

بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت، تلته كلمة للرئيسة المشتركة للمجلس العام، سهام قريو، قدمت في بدايتها العزاء لذوي الشهيد فرهاد شبلي، وقالت "الاحتلال التركي يحاول استنزاف إدارتنا وقواتنا العسكرية والشخصيات الوطنية في المنطقة بحربها التي تمارسها على مناطقنا؛ بهدف إفشال مشروع الإدارة الذاتية".

وأكدت "أن الجرائم التي ترتكبها تركيا لن تستطيع المساس بإرادة شعوب شمال وشرق سوريا ولن تؤثر علينا".

وبعدها قرأ نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام بالإدارة الذاتية، ياسر السليمان، مسوّدة قانون الطفل، وتم النقاش على جميع بنودها وتعديل بعضها بعد طرح مقترحات من قبل الحضور".

وبعد الانتهاء من المناقشة على المسوّدة التي تضمنت سبعة أبواب و85 مادة لحماية الطفل في مناطق الإدارة الذاتية، من رعاية وصحة وحضانة، بالإضافة إلى العقوبات والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق، اختُتمت الجلسة بالتصويت على جميع البنود والموافقة عليها، وتم إصدار القانون بشكل رسمي، وسيتم العمل به من تاريخ اليوم.

وخلال الجلسة، عيّن المجلس العام فادية سعيد يوسف من المكوّن السرياني عضوة في المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأدت القَسَم بعد انضمامها إلى المجلس العام.

(أع/خ)

ANHA