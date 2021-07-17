​​​​​​​المحور الأول من المنتدى الحواري يدعو إلى عدم استغلال الدين ضد النساء

بدأت صباح اليوم، فعاليات المنتدى الحواري الذي نُظم برعاية مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بصالة زانا في مدينة قامشلو، وذلك بمشاركة أعضاء وعضوات من حزب الاتحاد الديمقراطي، بالإضافة إلى التنظيمات الاجتماعية والمدنية والنسائية والدينية، والسياسيين والمثقفين.

ويتألف برنامج فعاليات المنتدى من محورين أساسيين هما (العنف الممارس بحق المرأة باسم الدين والمجتمع) و (المعالجة القانونية للجرائم المرتكبة بحق المرأة).

وبدأ المحور الأول من قبل المحاضرين، الإدارية في مكتب المرأة بناحية تل تمر والعضوة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي الأستاذة، كلناز محمد عثمان، ورئيس المؤسسة الدينية في ناحية الدرباسية، الشيخ هيثم فرحان خليل.

وأشارت كلناز محمد عثمان في بداية المحور الأول إلى أن" المرأة هي نصف المجتمع، وأنجبت النصف الآخر، الدفاع عن حقوقها ضرورةٌ وطنية وقومية، فالنساء كفئة اجتماعية يعانين من مشاكل وأزمات المجتمع مرتين، مرة كمواطنات وجزء من الأسرة والطبقات الشعبية، ومرة من الرجال المحمّلين بالمشاكل والهموم".

وأكدت كلناز عثمان أن المرأة في المجتمعات "المتخلفة" تعاني من فرض القيود عليها تكبل حريتها، وتابعت "ينظر المجتمع والنظام السلطوي دائماً إلى أن المرأة بحاجة إلى حماية وتعليمات".

ولفتت كلناز إلى" كثرة تدخّل الرجال في اختيارات النساء في الزواج والطلاق والتعليم والعمل".

وأوضحت أنه وعلى الرغم من تحسّن وضع المرأة من الناحية الدستورية والقانونية في العالم، وعلى الرغم من المكتسبات التي حصلت عليها المرأة بقي العالم مؤلماً، وقالت: "بقيت المرأة مهمشة ولا تحصل على حقوقها، لا سيما ميراثها في مجتمعنا، إما حياءً من المجتمع أو الاستبداد من الإخوة، وهذا الفرق بين النظرية والواقع "، مؤكدة أن كل ذلك بسبب الموروث الاجتماعي والفهم الخاطئ للنصوص الدينية.

أما المحاضر رئيس المؤسسة الدينية في ناحية الدرباسية، الشيخ هيثم فرحان خليل، فتناول العنف الممارس بحق المرأة باسم الدين والمجتمع، وقال: "نعم المرأة معرضة في مجتمعنا للعنف"، معرّفاً مصطلح العنف بأنه "عبارة عن تعبير عن القوة الجسدية تجاه شخص، أو فرد تجاه نفسه أو تجاه أي شخص آخر، لكن العنف لا يقتصر على العنف الجسدي، إنما على الالفاظ والكلمات النابية والعبارات القاسية والتي تواجهها المرأة كل يوم".

وبيّن خليل أن العنف الذي يمارس على المرأة "في بعض الأحيان ينبع من المرأة نفسها"، وفقاً لتعبيره. وعزا ذلك إلى " نتيجة تأثير الذهنية الذكورية عليها، والتي تظهر تحت اسم العادات والتقاليد المفروضة على المرأة منذ آلاف السنين"، مشيراً إلى أن هناك من يستغلون الدين ويعتدون على المرأة باسمه".

وتطرق الشيخ هيثم فرحان خليل إلى الجرائم المسماة "جرائم الشرف"، وقال: "على وجهاء العشائر أن يجتمعوا مع أبناء عشائرهم للحد من هذه الظاهرة ومناقشة مخاطرها على المجتمع، وإرشادهم بالطرق السليمة لتلافي حدوث هذه الجرائم مجدداً".

ولفت الشيخ خليل إلى أن بعض قضايا العنف الممارس بحق المرأة "تنبع في بعض الأحيان من العشائرية والعادات والتقاليد البالية التي لعبت دوراً في منع حصول المرأة على حقوقها"، مؤكداً أن "الدين قد أفسح للمرأة مجالاً واسعاً لممارسة حقوقها والتعبير عن رأيها، ولكن جرى تشويه صورة الدين واستخدام هذا المصطلح في توجهات أخرى".

وتستمر فعاليات المنتدى الحواري بإلقاء كلمة لمدير مؤسسة معشوق للحوار والتسامح والتجديد الديني الشيخ مرشد الخزنوي، ومديرة منتدى السوريات الإسلامية الأستاذة أسماء كفتارو، وذلك عبر تطبيق الفيديو.

وأكدت الكلمتان أن الإسلام عزز الأخلاق الحميدة، وقالتا "علينا ألا نتداول كل ما هو خاطئ، ما حصل في مدينة الحسكة تحت ذرائع الشرف يعتبر جريمة مكتملة الأركان، وإن قتل النفس الإنسانية بغير حق هو من أكبر الكبائر، ويجب محاسبة الجناة"، مشددتان على ضرورة تضافر الجهود لتوعية المجتمع لمنع حدوث أو تكرار ما جرى في مدينة الحسكة".

وفي ختام المحور تم النقاش على القضايا المطروحة من قبل المحاضرين من قبل الحضور.

(كروب/آ)

ANHA