​​​​​​​المحتلون البعيدون كل البعد عن الإنسانية يهاجمون مزارات الشهداء مجدداً

هاجم جيش الاحتلال التركي خلال شن هجماته الاحتلالية على منطقة بستا في شرنخ بشمال كردستان، مزار الشهيد روجهات بلوزري الكائن في قرية خربة بستا، وحسب وكالة الفرات للأنباء، فقد دمر جنود الاحتلال التركي 60 ضريحاً في المزار وكسروا شواهدها.

وأفاد أهالي المنطقة بأن جنود الاحتلال قد قاموا سابقاً بتفجير مواد متفجرة في المزار.

وأغلق جيش الاحتلال التركي المنطقة التي يقع فيها المزار أمام الأهالي، لذا لا يستطيع ذوو الشهداء زيارة أضرحة أبنائهم منذ سنوات.

دمروا آلاف الأضرحة خلال 6 سنوات

ودمر جيش الاحتلال التركي خلال السنوات الست الأخيرة، الآلاف من الأضرحة والعشرات من مزارات الشهداء في مدن شمال كردستان، وعفرين، ونقلوا رفات الشهداء إلى أماكن أخرى.

وحسب تقرير موقع ميزوبوتاميا للعدالة لعام 2022، فقد تم خلال الفترة الممتدة بين 17 أيلول عام 2015 و4 نيسان عام 2020، تدمير ألف و644 ضريحاً بشكل كامل وتخريب 2 ألف و926 ضريحاً آخر في شمال كردستان.

وواصل المحتلون هجماتهم بين عامي 2020 و2022، ودمروا آلاف الأضرحة في مزارات باكوك، وجودي، وديرسم/زاك، وديرسم/مازكرت، وسيرت، وميردين، وإيله، وآمد/بيران، وآمد/بسمل، وآمد/فارقين، ومركز آمد، وألكه، وهزخ، ووان، وغفر، وهركول، وبتليس، وقرس، وجولك/كانيرش، وموش/ملازكر، وملتي، ويرانشير، برسوس وبازيد.

وأخرج المحتلون الرفات من أضرحة مزار خرزان في بتليس ودفنوه تحت الأرصفة في مدينة إسطنبول.

ودمرت دولة الاحتلال التركي بعد احتلالها لعفرين عام 2018 مزارات الشهداء في المنطقة وشيّدت عليها المباني.

(ر)