​​​​​​​المحتلّ التّركيّ ومرتزقته يختطفون 7 شبّان من أبناء العشائر وينهبون ممتلكاتهم

وبحسب المصدر، فإنّ جنوداً من جيش الاحتلال التركي برفقة عناصر من مرتزقة أحرار الشرقية التابعة لها داهموا اليوم قرية الزيدي شمال ناحية سلوك التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، ونفّذوا فيها حملة اعتقالات وخطف وسرقة ممتلكات للمدنيين.

وأكّد المصدر بأنه وخلال هذه العملية قاموا باعتقال 7 مدنيين هم من عشيرة البدو، بالإضافة لقيامهم بمصادرة وسرقة ممتلكاتهم من مواشي وآليّات، مبيّناً بأنه حتى الحلي" الذهب" الذي كانت تلبسه النساء لم يسلم منهم، وذلك بعد تلفيق تهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية لهم.

هذا وتستمر حملة الاعتقالات التعسفية بحق أبناء العشائر في المناطق المحتلة، حيث قام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الأيام الماضية باعتقال 7 شبّان آخرين من عشيرتي الهنادة والمشهور بعد تلفيق تهمة حيازتهم للسلاح.

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ANHA