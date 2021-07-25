​​​​​​​المحتل التركي يختطف امرأتين من مقاطعة كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر، فإن استخبارات المحتل التركي قامت بتطويق كل من بلدتي سلوك والتركمان التابعتين للمقاطعة، ليتم اختطاف كل من المواطنة أمينة الحبيب (عشيرة طي العربية) من بلدة سلوك، والمواطنة عبير حسين العيسى (عشيرة البو عساف) من بلدة التركمان، التابعتين للمقاطعة المحتلة.

ولفت المصدر إلى أنه تم اقتيادهما إلى مقر عسكري تابع للمحتل التركي في كري سبي/ تل أبيض، ولا يزال مصيرهما مجهولاً حتى اللحظة.

هذا وتستمر جرائم المحتل التركي في المقاطعة المحتلة، حيث كانت مصادر محلية قد ذكرت لوكالتنا أنه سبق وأن تعرضت النساء للاختطاف والتعذيب في السجون داخل المقاطعة، وكانت من بين هؤلاء النساء المواطنة خولة الياسين التي تعرضت لتعذيب وحشي خلال فترة اختطافها العام الماضي مع ٣ نساء من بلدة حمام التركمان.

(ج)

ANHA