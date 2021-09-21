​​​​​​​المحتل التركي ومرتزقته يختطفون ٤ وجهاء عشائر احدهم مصاب بالسرطان

وبحسب المصدر فإن جنود جيش الاحتلال التركي برفقة المرتزقة التابعة لها داهموا يوم أمس بلدة العلي باجلية واختطفوا على اثرها ٤ اشخاص مدنيين وهم كل من" اسماعيل عيسى الموسى، صالح خليل الحمش، خليل رحيل الهوش( عشيرة البوعساف)، سرحان شيخ احمد( عشيرة البو خميس)".

ولفت المصدر أن كافة المختطفين هم من وجهاء المنطقة وكبار السن.

وبين المصدر بأن المختطفين نقلوا إلى ما يسمى فرع مكافحة الارهاب التابع للمحتل التركي والكائن في المدينة المحتلة.

ونوه المصدر بأن المواطن خليل رحيل الهوش مصاب بالسرطان، وقاموا باختطافه من فراشه.

وتستمر دولة الاحتلال التركي بانتهاكاتها المستمرة بحق اهالي المناطق المحتلة، بهدف ترهيب ما تبقى من مدنيين بحجج وذرائع كيدية ملفقة.

(د أ/م)

ANHA