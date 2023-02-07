ذكرت وكالة روج نيوز، أن "المحكمة الاتحادية برئاسة رئيسها القاضي، جاسم محمد عبود، حكمت؛ بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان".

وكانت قد بدأت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، النظر بقرار تمديد عمل برلمان "إقليم كردستان".

وفي وقت سابق، حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعد النظر بدعوى الطعن بدستورية استمرار الدورة الخامسة لبرلمان "إقليم كردستان".

وقالت المحكمة في بيان سابق لها، إنها "قررت تأجيل موعد مرافعة الدعوى الدستورية بالعدد (233 – اتحادية – 2022) وموحداتها، المقامة من قبل المدعية سروة عبد الواحد قادر وجماعتها على المدعى عليهما كل من رئيس برلمان إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان إضافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم دستورية القانون رقم (12) لسنة 2022 (قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان)".

وأضافت، إن "تأجيل موعد المرافعة جاء لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب إقليم كردستان، إضافة لسوء الأحوال الجوية، ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها، تم تحديد يوم 7/2/2023موعداً للمرافعة".

(م ش)