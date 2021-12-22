​​​​​​​المحكمة الاتحادية في العراق تبدأ جلستها للبت بالطعن في نتائج الانتخابات

عقدت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، الجلسة الخاصة للبت بالطعن في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرن الأول الماضي.
العالم والشرق الأوسط 2021-12-22T12:07:00 مركز الأخبار

وقال مصدر قضائي لشبكة السومرية، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها للنظر بالدعوى بشأن الغاء نتائج الانتخابات".

وأفادت السومرية بأن زعيم تحالف الفتح هادي العامري قدم أدلة جديدة على تزوير الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية خلال جلسة اليوم.

وكان من المقرر أن تبت المحكمة الاتحادية في 13 من كانون الأول الجاري بالطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أنها قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح (هادي العامري) إلى يوم 22 كانون الأول.

(ش ع)


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