​​​​​​​المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل البت في الطعن بنتائج الانتخابات

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات إلى يوم 26 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضاف بيان مجلس القضاء أن "ذلك جاء بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين".

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العمري قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية، طالب فيه بإلغاء نتائج بعض المحطات الانتخابية وإعادة إجراءات العد اليدوي في عدد من الدوائر الانتخابية.

وتصدرت الكتلة الصدرية، بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، التي جرت في العاشر من أكتوبر، بحصولها على 73 مقعداً من أصل 329 هي مجموع مقاعد مجلس النواب.

وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان، بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعداً بعدما كان يشغل 48 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته.

(ش ع)