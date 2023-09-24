​​​​​​​المحكمة الاتحادية العراقية تحكم بإنهاء عمل مجالس محافظات في باشور كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم، حكماً يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات "اقليم كردستان العراق" لانتهاء دورتها الانتخابية.

وقالت المحكمة في بيان اليوم، إنها قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها أحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و(6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023.

وكانت قد أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في 30 أيار 2023 قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في عام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة باطلة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط 2022، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

(م ش)