​​​​​​​المحجوب:6 آلاف مرتزق سوري يقاتلون في ليبيا

وقال المحجوب في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار أن القوات المسلحة الليبية اقتحمت مدينة "القربوللي" وتمكنت من طرد الميليشيات من منطقة العبانات على الحدود الإدارية سوق الجمعة (ترهونة)، مع القبض على أكثر من 15 منهم، بينهم مرتزقة سوريون.

وكشف "المحجوب" أن الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق كانت تقدمت خلال الأيام الماضية، وقامت بإلقاء القبض العشوائي على عدد من المدنيين، وحاولوا اقتحام مدينة ترهونة التي نتج عنها خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، أن تقدم الجيش الليبي ليلة أمس نتج عنه قتل آمر ميليشيا "سليطن" القيادي الإرهابي عبدالرؤوف الصاري وآمر مليشيا ما يسمى أحرار زليتن في الاشتباكات التي دارت في القربوللي".

(آ س)

ANHA