وأوضح المحجوب في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار قائلًا: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع مخططًا لزراعة تنظيم داعش في الغرب الليبي، من خلال استقدام إرهابيين من العراق وسوريا، ينتمون إلى مرتزقة داعش، ومنظمة الذئاب الرمادية المصنفتين كمجموعات إرهابية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

"والي الرقة في أيام داعش يخطط لليبيا"

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إلى "أن التنظيمات الإرهابية عقدت اجتماعات كثيرة في الفترة الأخيرة، بين أمراء داعش ومنظمة الذئاب الرمادية، لوضع مخطط زراعة داعش في ليبيا"، لافتًا إلى أنه "من بين المجتمعين كان فايز العقال والي الرقة في فترة سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، وأشقاءه خالد وفاضل، بالإضافة إلى مفني الكحل مسؤول تسليح داعش في الجانب الغربي لما يسمونه ولاية الرقة".

"أبرز المطلوبين للتحالف الدولي"

ولفت المحجوب إلى "أن الاجتماعات شملت المدعو إسماعيل عيدو ذراع الاستخبارات التركية والقيادي البارز في داعش، وهو مطلوب لدى التحالف الدولي ضمن القائمة السوداء للإرهاب، وقد كان موجودًا داخل سوريا، وهرب إلى تركيا بعد تحرير مدينة عفرين السورية على يد الوحدات الكردية".

"من أعدم الطيار الأردني معاذ الكساسبة وصل إلى ليبيا"

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن القيادي الداعشي الخطير فيصل بلو والذي كان يوصف بـ"أمير الجماعة" في منطقة كري سبي / تل أبيض السورية وصل إلى الأراضي الليبية قادمًا من تركيا من ضمن الجماعات المتطرفة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا، لافتًا إلى أن "بلو" كان من ضمن 4 أشخاص هم من أعدموا الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا أمام أعين العالم.

(ي ح)

ANHA