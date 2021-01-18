​​​​​​​المهباش وإلهام أحمد ينتقدان سياسات دمشق ويشددان على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي

يستمر الاجتماع السنوي الثاني للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الرقة بقراءة وتقييم الوضع السياسي في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال والمنجزات خلال عام 2020.

وقرأ الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية عبد حامد المهباش تقرير الإدارة الذاتية السياسي الذي جاء فيه "أغلب الشعب السوري اليوم إما نازح أو لاجئ وسبب ذلك هو النظام الذي يعتمد على الحل العسكري ووجود احتلال لبعض الأراضي السورية.

الاحتلال عرقل بعض أعمال الإدارة الذاتية

وأضاف عبد حامد المهباش "شهد عام 2020 كثير من التحديات التي أعاقت الأعمال التي كانت على جدول الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنها، استمرار الاحتلال التركي وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بصمت دولي وروسي وأمريكي".

وتابع المهباش "يمارس الاحتلال التركي ومرتزقته شتى أنواع الجرائم بحق أبناء الشعب في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى سياسته من تتريك وفرض العملة التركية والتغيير الديموغرافي، وأضاف "لم تراع تركيا المواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذلك القرارات الأممية".

حكومة دمشق تؤدي دوراً تخريبياً في شمال وشرق سوريا

وأكد المهباش "يتبع النظام سياسات مختلفة حيال الإدارة الذاتية والأهالي فيها من تهجير وخلايا نائمة تهدد الأمن والاستقرار وتنفيذ اغتيالات بحق موظفين في الإدارة وشيوخ العشائر العربية في شمال وشرق سوريا".

وتابع المهباش حديثه بالقول "تلتزم روسيا الصمت حيال هجمات الاحتلال على مناطق شمال وشرق سوريا وخصوصاً ناحية عين عيسى التي تتم تحت أنظار الضامن الروسي ما يثير الشكوك حول وجود اتفاق روسي تركي تمهيداً لدخول النظام للمنطقة".

وأشار المهباش "فيما يتعلق بالحوار السوري – السوري عقد مجلس سوريا الديمقراطية كثير من الاجتماعات مع أطراف سوريا متعدد في محاولة الوصول لحل سياسي والتقرب من جميع الأطراف السياسية السورية".

وأضاف المهباش "عقد مؤتمر الحوار الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي شهد حضور واسعًا لتطوير عمل الإدارة وكان من جدول أعماله الحوار الكردي-الكردي وانبثق عن المؤتمر لجنة المتابعة التي تعمل الآن على تنفيذ مخرجاته".

وذكر المهباش "من أبرز التحديات جائحة كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل الإدارة وفرض حظر التجوال في المنطقة بشكل عام وإحداث مراكز للحجر الصحي".

حركة دبلوماسية نشطة في شمال وشرق سوريا

وتابع المهباش "شهدت المنطقة حركة دبلوماسية نشطة خلال عام 2020 تمثلت باستقبال وفود غربية دليل على نجاح الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وإقامة العلاقات مع المجتمع الدولي بهدف الاعتراف السياسي".

طرد المحتلين في صدارة أولويات الإدارة الذاتية

وبّين المهباش "نتوجه في عام 2021على الصعيد السياسي للحوار مع المعارضة الوطنية للوصول إلى الحل السياسي وإخراج الاحتلال التركي عن الأراضي السورية وعودة الأهالي وإنهاء الاحتلال ودعم استمرار الحوار الكردي- الكردي، وأضاف " سنعمل على تطوير مبدأ الحماية والدفاع الذاتي، ونحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هدفنا الوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية".

بعد عالمي للأزمة السورية

وتحدثت بعدها رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد التي استهلت حديثها بالقول "لا نزال نرى أن هناك صعوبة وتحديات لموضوع إنهاء الأزمة وحلها، باعتبار أن الأزمة السورية جزء من النظام العالمي، كل الدول بعد تدويل الأزمة السورية في ساحة النظام العالمي وهذا الأمر سيكون له تحديات وصعوبات".

وأضافت إلهام أحمد "هناك مصالح دولية تأخذ مجراها في الأزمة السورية وكل الدول الإقليمية تسعى لرسم وجودها".

وبّينت إلهام أحمد أن سبب إطالة الأزمة هو " تشتت الجبهة الداخلية السورية لا سيما النظام الذي لا زال متشبثاً بسياسته الإقصائية تجاه الشعب السوري".

سياسات دمشق الإقصائية تعمق الأزمة

وأشارت إلهام أحمد إلى أن "بالرغم من الدعم الدولي أو بعض الدول الإقليمية لسياسات النظام السوري نرى أن عمر الأزمة يطول والنظام ليس مستعداً للحوار وتمسكه بهذه السياسة التي تتمثل بالحل العسكري والإقصائي".

وتابعت إلهام أحمد حديثها بالقول "المعارضة تساهم بسياسة النظام بسبب تشتتها ولاحظنا في الأعوام السابقة أنه لم يطرأ إلى تجديد بالحياة السياسية".

وأضافت إلهام أحمد "تشكيل اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض عوامل مساهمة أيضاً بإطالة أمد الأزمة السورية بسبب هيكليتها وتشكيلها الذي لا يمثل كافة الأطراف السورية".

واختتمت إلهام أحمد حديثها بالقول "حتى الآن السياسات التي مارستها الإدارة الأمريكية كانت سبباً في وصول الأزمة السورية إلى هذا الحد سواء بتدخلها المباشر أو عدم تدخلها واكتفائها بدور المتفرج، والعالم ينتظر ماذا سيحدث مع الإدارة الأمريكية الجديدة وما هي السياسة التي ستتبعها تجاه ملف الأزمة السورية".

وقرأت بعدها نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إليزابيث كوريه التقرير الخدمي الذي تضمن كافة أعمال الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال عام 2020.

وتم عرض سينفزيون تضمن أعمال لجان الإدارة الذاتية والمشاريع المنفذة خلال عام 2020 في شمال وشرق سوريا.

فيما يستمر الاجتماع بقراءة المقترحات، ومن المقرر أن يتم مناقشة المداخلات التي تتضمن النقد والتقييم للعمل خلال عام 2020 ووضع خطة عمل للعام 2021.

(خ ج- أع/م)

ANHA