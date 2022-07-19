​​​​​​​المحاضرون في المنتدى الدولي: ثورة 19 تموز جعلت المجتمع هو من يقرر

تستمر أعمال المنتدى الدولي حول 19 تموز تحت شعار "ثورة 19 تموز الإنجازات، التحديات، الآفاق" في منتجع بيلسان بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

بدأت أعمال الجلسة الأولى تحت عنوان (ثورة 19تموز وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية)، بإدارة الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطي أمينة عمر، والمحاضرين؛ كل من عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل، والرئيس السابق للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، أكرم حسو، والناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد.

باركت أمينة عمر، في مستهل الجلسة، الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز، وقالت: "ثورة روج آفا هي ثورة مجتمعية انبثقت من عبق مجتمع كردي طوال مسيرته النضالية، واتحدت إرادة الشعوب السورية، مكتسبة القيم والأهداف السامية، ومحققة تطلعات الشعب السوري لإحداث تغيير ديمقراطي بعد مرور عشرة أعوام وبتجربة غنية، كما أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها، ومن الجدير الوقوف عليها وأخذ العِبر".

ثم ألقى عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل، محاضرته بعنوان "تأسيس الإدارة الذاتية كضرورة اجتماعية بعد حالة الفوضى واللا استقرار التي شهدتها سوريا، وموقف القوى والأحزاب المعارضة والموالية منها".

قال خليل "إن ثورة 19 تموز لها أهمية عظمى، لأنها تعتمد على مبدأ تغيير ذهنية الدولة القومية وتنظيم المجتمع وإدارته، لذلك قامت ثورة 19 تموز".

وتابع "لماذا يشهد الشرق الأوسط أزمة، وكيف يجب حلها، ففي الأزمة السورية ظهرت تسميات عدة للثورة، ولكن نحن انتهجنا خطنا الثالث وهو بناء مجتمع دمقراطي وأخلاقي، فسبب الأزمة في الشرق الأوسط هو وجود ذهنية الدولة القومية، لذلك طرحنا مشروعاً إدارياً يدير المجتمع فيه نفسه بنفسه، ويحق لجميع المكونات التعبير عن إرادتها ورأيها".

وأكمل "إن النظام السائد والحاكم في الشرق الأوسط هو الاعتماد على نظام الحكم المركزي، الذي لا يتخذ إرادة المجتمع، لذلك قمنا بتغيير هذه المعادلة وجعل المجتمع هو من يقرر ويكون صاحب إرادة، وقمنا بتشكيل المجالس والكومينات وعلى هذا الأساس قمنا بتشكيل الإدارة الذاتية".

العقد الاجتماعي وإنجازات الإدارة الذاتية

ثم ألقى الرئيس المشترك السابق للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة أكرم حسو، محاضرته المعنونة بـ "العقد الاجتماعي وإنجازات الإدارة الذاتية".

وقال فيها: "تمكنت الإدارة الذاتية من إدارة نفسها بعيداً عن المركزية وسياسة الإقصاء وتمثيل جميع المكونات. والانتقال بمكونات شمال وشرق سوريا من حكم ديكتاتوري إلى مرحلة المساواة والمشاركة في عملية البناء، واعتمدت ثورة روج آفا على الفكر الذي له الدور الأساسي والمفصلي في عمل الإدارة الذاتية".

وتطرق حسو إلى أهم الإنجازات والقوانين التي أصدرتها الإدارة الذاتية منذ تأسيسها، منوهاً "عملت الإدارة الذاتية على إعادة وتأهيل التقدم والتفاعل الإيجابي وإصدار القوانين التشريعية في البنى الاجتماعية ومكنتها من المشاركة في صنع القرار، بالإضافة إلى إصدار قانون المرأة ليصبح أهم القوانين في الإدارة الذاتية، وكذلك إصدار قرار واجب الدفاع الذاتي الذي يجسّد تلاحم وشعوب المنطقة للدفاع عن المنطقة".

واختتم بالقول "لحل المسألة السورية وبناء سوريا ديمقراطية، كان لا بد من المشاركة في اختيار طريقة حكم مناسبة والخروج من نفق الاحتقان، ووضع خريطة طريق وطنية شاملة بمشاركة كافة مكونات شمال وشرق سوريا، وصياغة ميثاق العقد الاجتماعي. وهذا ما دفع الإدارة الذاتية إلى القيام بعمل مستمر من أجل ذلك".

دور المرأة الريادي في الثورة ومؤسسات الإدارة الذاتية

أما الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، فنوهت في محاضرتها "بدأت الثورة في 19 تموز عام 2012، وكانت شرارتها من مدينة كوباني، مروراً بالجزيرة وانتهاء بعفرين. وسميت بثورة المرأة لأسباب عديدة تعود إلى مراحل نضالية على مدى سنوات ليست بقليلة".

وتابعت "ترك نضال المرأة في الثمانينات، وعلى الرغم من كل العوائق والصعوبات التي واجهته، ميراثاً تقتدي بها النساء اليوم في روج آفا، حيث كانت المرأة تناضل في ظل حركة التحرر الكردستانية لبناء مجتمع يناضل ضد الظلم واضطهاد الدولة والنظام البعثي الذي منعها والمجتمع الكردي من أبسط الحقوق الثقافية والاجتماعية. وبقدوم القائد أوجلان إلى سوريا ونشر فكر حرية المرأة التي تبنته النساء الكرديات وناضلن في جميع الساحات والميادين من أجل قضيتهن وقضية مجتمعهن بشكل سري في بداية الأمر، وبشخصيات معينة انتهجت طريق حرية المرأة إلى مرحلة تأسيس اتحاد ستار في 15ـ1ـ 2005، والذي كان أول حركة نسائية في روج آفا".

واختُتمت الجلسة الأولى بفتح باب النقاش أمام المشاركين في المنتدى، والذين أثنوا على الإنجازات التي حققتها الإدارة الذاتية في ثورة 19 تموز، وأكدوا على ضرورة تصعيد النضال لحماية وصون هذه الثورة.

ومن المقرر أن تستمر بعدها أعمال المنتدى بالانتقال إلى المحور الثاني المعنون بـ "الإدارة الذاتية الديمقراطية كتجربة ونموذج" يلقيه الدكتور في القانون الجنائي والعلوم السياسية ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، مختار غباشي".

(كروب/ ل م)

ANHA