وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان أمس الاثنين، أن الاجتماع يشكل "مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة داعش، مع التركيز على القارة الأفريقية، وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وسيحضر الاجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي أو ممثليهم.

ويضم التحالف 84 دولة ومنظمة شريكة تنتمي لعدد من دول العالم.

وقال البيان إن الاجتماع سيشكل مناسبة لوزراء التحالف لاستعراض "المبادرات المتخذة، فيما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات داعش، وذلك في مجال التواصل الاستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينهجها هذا التنظيم الإرهابي وأتباعه، ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وأضاف أن من المنتظر أن "تلي هذه المرحلة، خلال اجتماع مراكش، توجيهات إضافية وأجوبة ملموسة لمواجهة تصاعد مد التطرف في أفريقيا".

ويقول المغرب إنه ينتهج سياسة استباقية في محاربة الإرهاب، حيث فكك عشرات "الخلايا الإرهابية" منذ التفجيرات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء في أيار/ مايو من العام 2003.

وأدرجت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، خمسة أفراد مشاركين في شبكة داعش من الميسرين الماليين العاملين في جميع أنحاء إندونيسيا وسوريا وتركيا على لائحة العقوبات.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع التحالف الدولي لحرمان داعش من القدرة على جمع الأموال ونقلها عبر ولايات قضائية متعددة".

وقالت إن هؤلاء "الأفراد سهلوا سفر المتطرفين العنيفين إلى سوريا والمناطق الأخرى التي ينشط فيها تنظيم داعش".

وأتى القرار بالتزامن مع الاجتماع السادس عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش التابعة للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وتشارك الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية في قيادة المجموعة التي تضم ما يقرب من 70 دولة ومنظمة دولية.

وتنسق المجموعة الجهود ضد شبكات الدعم المالي لداعش في جميع أنحاء العالم.

(ل د)