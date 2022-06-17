​​​​​​​المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد

أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا، وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في دفعة معنوية لكييف التي تواجه تحركاً عسكرياً روسياً منذ شباط/ فبراير.

لكن الضوء الأخضر من المفوضية ترافقه شروط، وينبغي أن تتم المصادقة عليه بإجماع الدول الـ 27 الأعضاء في التكتل قبل بدء مفاوضات طويلة.

ومن المتوقع أن يصادق زعماء دول الاتحاد الأوروبي على القرار في قمة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وسيناقش زعماء الكتلة توصية الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي خلال قمة الأسبوع المقبل في بروكسل. ويتطلب إطلاق محادثات الانضمام موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار المفوضية بخطوة "تاريخية" لانضمام البلاد إلى الاتحاد. وأكد أن أوكرانيا "مستعدة" للعمل لتصبح "دولة كاملة العضوية" في الاتحاد الأوروبي.

وكانت مصادر مطلعة أفادت أن المفوضية الأوروبية تميل في اجتماعها، إلى إصدار توصيات بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن هذه المصادر، أن المفوضية الأوروبية ستطرح شروط متعلقة بسيادة القانون ومحاربة الفساد، كما تعتزم المفوضية الأوروبية التوصية بمنح صفة المرشح للعضوية لجورجيا بعد تنفيذها بعض الشروط المسبقة.

ولتصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، يجب أن تحقق أي دولة سلسلة من المعايير السياسية (الديمقراطية وسيادة القانون وحماية الأقليات)، والاقتصادية (اقتصاد السوق القابل للاستمرار)، والالتزام بإدخال قواعد القانون الأوروبي.

(د ع)