​​​​​​​المفاوضات بشأن سد النهضة تستأنف من جديد

ويأتي الاجتماع السادس لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، من أجل متابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة دولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأعربت دولة السودان خلال اجتماعها بخبراء الاتحاد الإفريقي رفضها الحازم لتجزئة الاتفاق حول سد النهضة على مراحل، وطالبت بالتوصل لاتفاق شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة.

وأيضًا طالب الوفد السوداني أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورًا قيادياً وأكثر فعالية في التفاوض.

وتتطلع جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي أن تنهي دورتها الحالية للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مستعصية لأكثر من 10 أعوام، حيث تنعقد الآمال على الاجتماع المقبل في إحداث الاختراق المطلوب.

(ي م)