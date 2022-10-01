​​​​​​​المئات يتظاهرون في تل تمر تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

تظاهر اليوم السبت، المئات من أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الأحزاب السياسية، ووجهاء وأعيان الناحية، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وبصمت القوى الدولية الفاعلة في الملف السوري حيال ما تتعرض له المنطقة من هجمات، وذلك عقب ساعة من استهداف دولة الاحتلال التركي للناحية بالقذائف المدفعية.

وجدد جيش الاحتلال التركي في وقت سابق من اليوم السبت، قصفه للريف الغربي لناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، وتسبب القصف الذي طال قرية أم الكيف، إلى أضرار مادية لحقت بمنازل وممتلكات المواطنين، وخروج خط التوتر العالي66 ك.ف المغذي لمحطة كهرباء الناحية عن الخدمة وقطع التيار الكهربائي عن الناحية.

وانطلقت المظاهرة من أمام مركز مجلس عوائل الشهداء، بقيادة حركة الشبيبة الثورية وحركة الثقافة والفن في الناحية.

تحولت المظاهرة لدى وصولها للدوار الكبير في الناحية، إلى وقفة احتجاجية، بعد أن جابت الشارع الرئيس، ليتخللها قراءة بيان لحركة الشبيبة الثورية السورية، قرئ من قبل العضو عبد الوهاب طيو.

وأدان البيان "ما تتعرض له شمال وشرق سوريا من تهديدات وهجمات متواصلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمؤسسات الخدمية بغية ترهيب شعب المنطقة لاحتلال الأراضي السورية".

ولفت البيان إلى الأساليب التي تستخدمها دولة الاحتلال التركي في استهداف شعوب شمال وشرق سوريا" في الآونة الأخيرة استخدم الاحتلال التركي الطائرات المسيّرة في استهداف القياديين في قسد واستخدام جواسيس في المنطقة".

وأكد البيان أن ذلك لن يثني من عزيمة شعوب شمال وشرق سوريا، وفي مقدمتهم الفئة الشابة "نحن نواصل النضال والتصدي للهجمات التركية وسنواصل الضغط على القوى المهيمنة لرفع العزلة عن القائد أوجلان كذلك".

وتعهدت الشبيبة عبر بيانها "نعاهد شعبنا بأن نبقى على خط الشهداء والقائد، وإننا سندافع عن مكتسبات ثورة 19 تموز، وسنحافظ على الانتصارات العظيمة التي حصلت، وسنكون الشوكة التي تقف بوجه الطغاة والاحتلال بوحدتنا وتماسكنا، فنحن على الدرب سائرون إلى النهاية ونعاهد كافة شعوب المنطقة بأننا سنكسر العدوان الذي يريد أن يسلب أراضي كردستان".

وانتهت الفعالية بتأكيد المشاركين على الاستمرار في النضال، والوقوف صفاً واحداً في وجه ما تتعرض له شمال وشرق سوريا، عبر شعارات رددها المتظاهرين "لا للاحتلال التركي، لا للخونة والجواسيس، نعم للمقاومة في وجه المحتل".

(ع ه/أم)

ANHA