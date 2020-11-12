تجمع المئات من أهالي إقليم عفرين في ناحية بابنس في مقاطعة الشهباء حاملين صور القائد أوجلان وأغصان الزيتون وصور الشهداء وشعارات ويافطات كتبت باللغتين العربية والكردية، "انهوا الاحتلال التركي ومجازره ضد عفرين والشمال السوري، دحر الاحتلال التركي يتحقق بقطع أواصره مع الخيانة، كفى للاحتلال والخيانة... آن أوان التضامن".

وجابت المظاهرة الشوارع الرئيسية في ناحية بابنس، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تندد بجرائم الدولة التركية بحق الأهالي في المناطق المحتلة وبالأخص في عفرين.

ولدى وصول المتظاهرين إلى الساحة الرئيسية توقفوا دقيقة صمت، وأشار نائب الرئاسة المشتركة في مجلس مقاطعة عفرين محمد عبدو إلى أن "الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابية يسعون وبشتى السبل إلى القضاء على الشعب الكردي في عفرين ومناطق أخرى في كردستان".

ولفت عبدو إلى أن " مقاومة أهالي عفرين لا زالت مستمرة في مخيمات النزوح بمقاطعة الشهباء".

وذكّرعبدو بجرائم دولة الاحتلال التركي" الاحتلال التركي ينتقم من أهالي عفرين من خلال قطع أشجار الزيتون، وممارسة كافة أنواع الممارسات اللاأخلاقية بحق سكان عفرين الأصليين، وذلك من خلال الخطف والقتل وتعذيب المدنيين وتضييق الخناق على الأهالي بغية تهجيرهم من ديارهم".

وأشادت الإدارية في مؤتمر ستار،عائشة محمود، بمقاومة أهالي عفرين " صمودهم في الشهباء رغم الظروف الصعبة بحد ذاتها مقاومة ورسالة قوية إلى أعداء الشعب الكردي بأن أهالي عفرين متشبثون بأرضهم".

وأضافت عائشة " بعض الأحزاب السياسية الكردية تسعى إلى افتعال فتنة بين الشعب الكردي لإحداث اقتتال بين الإخوة الكرد، وتلك الأحزاب تنفذ أجندات الدولة التركية للقضاء على الشعب الكردي وعلى الكرد جميعاً أن يعلموا ذلك".

ويتعرض الحزب الديمقراطي الكردستاني لانتقادات كثيرة في الأوساط الكردية، بسبب سياساته المتربطة بالدولة التركية.

وسلط الإداري في مجلس مقاطعة الشهباء، أحمد سلامة، الضوء على الأزمات الداخلية التي تعيشها تركيا "تركيا تشهد صراعات داخلية وهذا ما جعلها تصدر أزمتها إلى الخارج وتشن حروباً طويلة الأمد".

ونوّه سلامة إلى خطورة حزب العدالة والتنمية "حتى على الشعب التركي ذاته".

(كروب/م)

NAHA