​​​​​​​المئات يتظاهرون ضد خيانة PDK ويؤكدن أن دعم الكريلا أكبر رد على الخيانة

وشارك في التظاهرة التي سارت على طول الشارع الرئيسي في الناحية، مئات الأهالي إلى جانب أعضاء الشبيبة الثورية ومؤتمر ستار، رافعين شارات النصر وصدحت حناجرهم بالعبارات المنددة بالجرائم التركية وهجماتها على مناطق جنوب كردستان وشنكال ومناطق الدفاع المشروع.

وتجمع المتظاهرون أمام مكتب مؤتمر ستار في الناحية، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ذكّر عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الغني أوسو بخيانات الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي ( الكريلا) على وجه الخصوص، مستشهداً بمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في حصار مقاتلي الكريلا ومساندة الجيش التركي في تحقيق حلمه بإبادة الكرد أبناء جلدتهم.

كما أوضح عبد الغني أوسو أن سياسة الكريلا مغايرة لسياسة قوات الديمقراطي الكردستاني" فبالرغم من قيام قوات الديمقراطي الكردستاني بشن هجمات على الكريلا المتمركزين في نقاطهم بوجه الاحتلال التركي، واستشهاد عدد من المقاتلين، إلا أنه يستحيل أن يخطر ببال أحد من مقاتلي الكريلا أن يؤذي أحداً من أبناء شعبه.

شدد أوسو على ضرورة وقوف الشعب الكردي إلى جانب مقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) والتي ستكون أكبر رد على خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(أح/ مـ)

ANHA