​​​​​​​المئات يشيعون جثمان الشهيدة زينب في تل تمر

واستلم المشيعون جثمان المقاتلة في وحدات حماية المرأة "آسيا آوسو" الاسم الحركي "زينب" والتي استشهدت يوم أمس الأربعاء أثناء تأديتها لواجبها الوطني ، من أمام مجلس عوائل الشهداء. بموكب مهيب انطلق الجثمان صوب مزار شهداء تل تمر.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وذلك بحضور المئات من أهالي تل تمر ومقاتلي مجلس تل تمر العسكري ووحدات حماية المرأة وأعضاء المجالس المدنية، لتلقى بعدها كلمة باسم مؤسسة عوائل الشهداء في تل تمر ألقاها، محمد طاهر، قال فيها: "نحن من هنا من تل تمر المقاومة تل تمر الصمود، نقول بأننا عوائل الشهداء نسير على خطاهم حتى الوصول إلى أهدافهم".

وأضاف طاهر "نقول لعائلة الشهيدة وشعبنا، بأن عليهم رفع رؤوسهم كون الشهيدة زينب تاج فوق رؤوسنا، ونقول للعالم بأجمعه بأن الشهداء هم قادتنا المعنويون".

واختتم طاهر حديثه قائلاً: "ننحني إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا، ونحي قواتنا المرابطين في جبهات القتال".

علينا أن نقاتل من أجل العيش بكرامة

ومن جانبها استذكرت القيادية في وحدات حماية المرأة، جيجك زاغروس، الشهيدة القيادية سوسن بيرهات، وريناس روج، وعكيد كركي لكي، وقالت: "زينب أيضاً كانت سائرة على طريق رفاقها الشهداء".

وأوضحت زاغروس "نحن أمام عدو لا يعرف الإنسانية، ومن أجل العيش بكرامة علينا أن نقاتل وعلينا أن نقاوم، كون عدونا يحاول تدميرنا وتدمير مكتسباتنا، ولكن عليه أن يعلم جيداً بأن إرادتنا لا تنكسر ولا يستطيع أحد النيل منها كون من يدافع عن هذه المكتسبات هم مثل سوسن وزينب".

وعاهدت زاغروس في نهاية حديثها بحماية الأهالي وتحرير المناطق المحتلة، وقالت: "عهدنا لشعبنا وشهدائنا هو الدفاع عن المنطقة والأرض وتحرير الأراضي المحتلة، ونحن سنحمل سلاحهم وننتقم لدمائهم وسنكون سداً منيعاً لحماية شعبنا وتحرير الأراضي المحتلة".

لن نترك هذا الخط بعد كل هؤلاء الشهداء الذين قدمناهم لهذه الأرض

وألقى عم الشهيدة، عبد الرزاق أوسو، كلمة باسم العائلة قال فيها "الشعب الكردي بأجمعه هم مثل زينب والشهداء جميعهم هم زينب"، ولفت قائلاً: "عدونا يحاول النيل منا وكسر معنوياتنا ولكن عليه أن يعلم بأننا سندافع عن هذه الأرض ونحفظ مكتسبات شهدائنا مهما كلف الثمن".

مؤكداً "هذا الخط لن نتركه بعد كل هؤلاء الشهداء الذين قدمناهم لهذه الأرض وحتى الرمق الأخير سنكون سنداً لقواتنا"

وبعدها قرئت وثيقة الشهيدة ليتم تسليمها لذويها وسط ترديد شعارات النصر والزغاريد والشعارات التي تمجد الشهداء، ليوارى بعدها جثمان الشهيدة الثرى في مزار شهداء تل تمر.

(س ر)

ANHA