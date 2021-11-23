​​​​​​​المئات يشيعون جثمان الشهيد سامر العلي في تربه سبيه

وشارك في مراسم تشييع الشهيد سامر العلي العضو في قوات الحماية الذاتية الذي استشهد أثناء تأدية مهامه؛ المئات من أهالي ناحية تربة سبيه من كافة المكونات.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، ليؤكد بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء بقامشلو احمد العباوي " مستعدون لتقديم المزيد من الشهداء لإفشال المخططات التركية لضرب مشروع الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب".

وباسم قوات الحماية الذاتية أوضح القيادي فيها عبد الحميد الساير" أن قوات الحماية الذاتية التي تشكلت من أبناء شمال وشرق سورية، تشكلت لحماية الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء، وهي ملتزمة بذلك وماضية على خطى الشهداء".

وباسم عائلة الشهيد سامر شدد عمه الشيخ عمر العلي " كلنا مشروع شهادة، وسنقدم الغالي والنفيس للدفاع عن مكتسبات الشعوب في شمال وشرق سورية التي تحققت بفضل دماء الشهداء وعلى دربهم سائرون".

وفي ختام المراسم قرأت وثيقة الشهادة وسلمت لذوي الشهيد وسط هتافات وزغاريد الأمهات ليقوم بعدها رفاق الشهيد بحمل نعشه ليواري الثرى إلى مثواه الأخير.

(مـ)

ANHA