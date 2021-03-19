​​​​​​​المئات يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد حسين في قامشلو

وكان الشهيد حسين الحشاش من قوات الحماية الذاتية، قد استشهد بتاريخ 17 آذار الجاري، في مدينة قامشلو إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وشارك في مراسم تقديم واجب العزاء المئات من أهالي مدينة قامشلو، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء.

وفي المراسم، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي يوسف كوتي كلمة، استهلها بتقديم العزاء لذوي الشهيد، متمنيًا الصبر والسلوان لهم.

كوتي، وخلال كلمته، أكد ضرورة التحلي بروح المقاومة لنيل الحرية، وقال: أبناء المكونات المختلفة يتكاتفون لحماية مناطقهم، وقال إن هذا ضروري لنطرد المحتلين.

هذا وتعالت تحت خيمة العزاء الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(ه ع/سـ)

ANHA