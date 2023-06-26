​​​​​​​المئات يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد ديار عفرين

نظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء، مراسم عزاء، لمقاتل قوات تحرير عفرين، زياد مدور (الاسم الحركي ديار عفرين) الذي استشهد في الـ 24 من الشهر الجاري إثر حادثةٍ تعرض لها

نُصبت خيمة العزاء أمام منزل الشهيد ديار في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء، وتوجه إليها المئات من مهجري عفرين وأهالي المقاطعة.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء، عدنان رشيد باسم المجلس.

تقدم رشيد بالعزاء لذوي الشهيد وشعب عفرين، وأضاف: "فليعلم العالم كله بأننا لن نتراجع أبداً عن مقاومتنا التي تتعزز بفضل أبنائنا، ونتعهد لهم بأننا سنواصل مسيرتهم حتى قطرة الدم الأخيرة".

كما ألقت عضوة مجلس ناحية فافين، هيفين علوش كلمة باسم المجلس، تقدمت فيها بالعزاء لذوي الشهيد ديار، وقالت: "نحن أصحاب أرض مقدسة. نستطيع تحمّل العيش بلا أبناء، لكننا لا نطيق العيش بلا وطننا وأرضنا".

ليتم بعدها قراءة وثيقة الشهيد ديار عفرين وتسليمها لذويه، لتنتهي المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(ز ش/ س ر)

ANHA