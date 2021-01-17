​​​​​​​المئات يعزون ذوي الشهيدة آلاريا يعقوب

توجه وفد من قوى الأمن الداخلي ومؤسسة عوائل شهداء ديرك ومؤسسات مدنية والأهالي إلى كنيسة مار جرجس للكلدان لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة آلاريا يعقوب.

واستشهدت عشتار (آلاريا يعقوب) نتيجة نوبة قلبية تعرضت لها وهي قائمة على رأس عملها.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، توجهت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة همرين علي بالعزاء إلى جميع أهالي الشهداء "ونخص بالذكر ذوي الشهيدة عشتار التي لم تبخل في نضالها حتى آخر لحظة من حياتها في سبيل خدمة بلدها وشعبها".

وأضافت همرين" إن ثورة شمال وشرق سوريا قدّمت التضحيات من جميع المكونات، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء، وهذه المكتسبات كانت بقيادة وريادة المرأة في كافة الميادين ونواحي الحياة".

وأشارت همرين إلى أن " قوات أسايش المرأة من جميع المكونات شاركت في جميع الجبهات للوصول إلى هذه المرحلة التاريخية".

(ع ع /م)

ANHA