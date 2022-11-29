​​​​​​​المئات من شبيبة منبج يخرجون في مظاهرة منددة بالهجمات التركية

خرج اليوم الثلاثاء، المئات من أهالي وشبيبة مدينة منبج في مظاهرة حاشدة نظمتها لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء في منبج، للتنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

وشارك في المظاهرة أيضاً ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في منبج.

انطلقت المظاهرة من دوار الميزان، متوجهة إلى دوار المصب وسط المدينة، رافعين صور شهداء قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري، وضحايا الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وصور شهداء قوات الدفاع الشعبي، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

ولدى وصولها إلى ساحة دوار المصب، تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، تخللها بيان لمجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج، قرئ من قبل عضو لجنة شبيبة مجلس عوائل الشهداء، حذيفة عبدو.

جاء في مستهل البيان "إن إرهاب دولة الاحتلال التركي على شعب المنطقة ليس بجديد، فتاريخها حافل بسفك الدماء منذ مئات السنين، وما قامت به عبر طائراتها العسكرية من شن هجوم على مناطق الإدارة الذاتية، مخلفة عشرات الضحايا والجرحى، أغلبهم من المدنيين، ومستهدفة البنية التحتية والمراكز الخدمية للمواطنين، ليس إلا إجراماً جديداً".

وأضاف "فإجرامها هذا هو جزء من مخططاتها الاستعمارية وسياساتها الممنهجة في احتلال الأراضي السورية، ومشروعها في المنطقة؛ مشروع صهر وإبادة حقيقي، يشكل خطراً على كامل الأراضي السورية، كما حصل في المناطق المحتلة من خلال عمليات التغيير الديمغرافي، ورغبتها في إعادة إحياء السلطنة العثمانية، وفرض هيمنتها على المنطقة".

وتابع "تسعى تركيا دائماً إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، من خلال عدوانها وأجندتها الخاصة، وهذا ما يؤكد أن هدفها هو إحياء الفصائل الإرهابية من جديد، وأن ما تفعله بحق شعب شمال وشرق سوريا، هي جرائم حرب وضد الإنسانية، ودلائل لإدانتها وتقديم قادتها لمحكمة العدل الدولية كمجرمي حرب".

وحمّل البيان "مسؤولية استمرار تركيا في استهتارها بالقوانين الدولية، للقوى الدولية وروسيا وأميركا ومجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية".

وشدد البيان "نحن شبيبة عوائل الشهداء، ندين ونستنكر جميع انتهاكات الفاشية التركية على مناطقنا، ونقول لهم لن نتنازل عن ذرة تراب حررناها بدماء أبنائنا، نحن من ضحينا في سبيل حرية الأرض والشعب ودحر الإرهاب والظلم، وسنبقى نقاوم ضد أي معتدٍ يمسّ حرية أرضنا وشعبنا، وسنعيد أراضينا المحتلة".

وأكد البيان أنه "على أهلنا وشعبنا في شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتهم التكاتف والتلاحم، ويكونوا السند لقواتنا؛ لحماية أرضنا ومكتسباتنا وحماية إرث شهدائنا، حتى تحقيق النصر على الإرهاب وكل المعتدين".

واختتمت المظاهرة، بترديد الشعارات التي ترفض هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وتحيّي مقاومة شعب شمال وشرق سوريا في وجه الجيش التركي ومرتزقته".

(ش س/د)

ANHA