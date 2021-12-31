​​​​​​​المئات من مهجري سري كانيه ينددون بالصمت الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي

تحت شعار، " صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير"، خرج اليوم، المئات من مهجري منطقة سري كانيه المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في مخيم واشو كاني الواقع في بلدة توينة بمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، في مظاهرة منددة بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في رد على قصف الاحتلال يوم أمس لناحيتي تل تمر وزكان.

وشارك في المظاهرة، المئات من المهجرين وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في المخيم، رافعين صور القائد عبدالله اوجلان وصور الشهداء، واعلام مؤتمر ستار، بالإضافة إلى لافتات كتبت عليها، " أوقفوا قتلة الاطفال والنساء، أوقفوا التدمير والتهجير"، " أين ضمير الإنسانية".

وبدأت المظاهرة من أمام مجلس المخيم وصولاً إلى مدخله الرئيسي، مرددين الشعارات التي تندد بجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة.

وتحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية، مع وصولها لمدخل المخيم. بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وضحايا القصف التركي، وتخللها أدلى الرئيس المشترك لمجلس مخيم واشو كاني علاء جميل العلي، ببيان باسم مهجري سري كانيه.

وادان البيان في بدايته الصمت الدولي حيال جرائم دولة الاحتلال التركي المستمرة في شمال وشرق سوريا، والتي كانت آخرها القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمدفعية عل ناحيتي "زركان، وتل تمر".

وأشار البيان أن قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أسفر عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين العزل، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وعن وقوع اضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين ودور العبادة في المنطقة.

وشجب البيان الصمت الدولي "كل ذلك يحصل أمام مرأى العالم، دون ان يحركوا ساكنا".

وناشد البيان في النهاية، منظمات حقوق الانسان في العالم، بالتحرك والقيام بواجباتهم اتجاه ما يحصل وما تتعرض له شعوب شمال وشرق سوريا من "قتل، وتهجير" من قبل دولة الاحتلال التركي.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بسلسلة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا.

(بـ ر/ أم)

ANHA