​​​​​​​المئات من أمهات وزوجات الشهداء يحتجن أمام قاعدتي التحالف والروس في مقاطعتي الحسكة وقامشلو

نظم مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة اليوم السبت، وقفتين احتجاجيتين في مقاطعي قامشلو والحسكة التابعتين للإقليم، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

مقاطعة الحسكة

اعتصمت أمهات السلام وزوجات الشهداء أمام قاعدة التحالف الدولي الواقعة في بلدة تل بيدر بمقاطعة الحسكة، تنديداً بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وصمت القوى الدولية حيالها.

بدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أُلقي بيان مشترك باللغتين، العربية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وباللغة الكردية من قبل العضوة كولجين أحمي.

مقاطعة قامشلو

وفي مدينة قامشلو التابعة لمقاطعة قامشلو، انطلقت المئات من أمهات وزوجات وأبناء الشهداء وأخوتهم، من دوار باسل في حي كورنيش، نحو القاعدة الروسية بالقرب من المطار بمدينة قامشلو، رافعين صور الشهداء، ويافطات كتب عليها " قاتل أردغان"، "صمتكم يقتلنا"، "نطالب بالحظر الجوي على شمال وشرق سوريا".

عند وصولهم إلى القاعدة الروسية توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقي البيان المشترك من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة قامشلو، فاطمة حسن الجاسم.

البيان المشترك

وقال البيان المشترك في مستهله "نحن زوجات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذه الأرض، هم أزواجنا وآباء أطفالنا، وقفوا في وجه التنظيم الإرهابي داعش، وحققوا الانتصار عليه في باغوز، وسجن غويران، ومنبج والرقة وكافة مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف "قام أزواجنا وأبناؤنا بحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول وأحبطوا مخططات مرتزقة داعش لإعادة إحياء تنظيمهم وقتل الأبرياء باسم الدين، والتحالف الذي يدّعي الديمقراطية والحرية، ولم يجد حلاً لهذا التنظيم ولم يبدِ أي موقف يحد من انتشاره".

ونوّه البيان "في حملة "مطرقة الشعوب" انتصرنا على 5000 داعشي بفضل صمود قواتنا وتكاتف شعبنا، ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، هم من أزواجنا وأبنائنا وأخواتنا وإخواننا، وبمساعدتهم حققنا النصر على هذا التنظيم وهزمناه".

وتابع "قدمنا 12 ألف شهيد من أجل الحفاظ على أراضينا وعرضنا، ومن أجل الإنسانية والعيش المشترك والحفاظ على المكتسبات التي حققناها، ونريد معرفة السبب الذي يجعل من التحالف والدول الضامنة تعطي الضوء الأخضر لاستهداف مناطقنا وقتل الأبرياء، رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً".

وطالب البيان المشترك منظمة الأمم المتحدة وضع اسم أردوغان وحكومته وقائد جيشه في "قائمة الإرهاب".

وناشد في ختامه، المحامين الشرفاء في العالم العربي والغربي بتشكيل فريق ورفع دعوى باسم زوجات الشهداء ضد أردوغان إلى "محكمة دولية" لارتكابه جرائم حرب وإبادة الشعب واستعمال السلاح الكيماوي.

ليدخل بعدها في مقاطعة الحسكة عدد من أمهات وزوجات الشهداء إلى قاعدة التحالف الدولي وقد التقين مع المسؤولين هناك، وقدموا لهم رسالة طالبتهم بالخروج عن صمتهم جراء ما تقوم به دولة الاحتلال التركي بحق مناطق شمال وشرق سوريا.

وفور خروجهن من القاعدة أكدت الأمهات وزوجات الشهداء أن المسؤولون عاهدوهم بإيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، وإبلاغ المنظمات الإنسانية ما تقوم به دولة الاحتلال التركي.

وانتهى الاحتجاج بترديد الشعارات التي تندد بالمحتل التركي وتحي الشهداء "الشهداء لا يموتون"، "لا للمحتل التركي".

أما في مقاطعة قامشلو، قال مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، أنه سيسلم نسخة من البيان باللغة الإنكليزية ومذكرة احتجاج للقوات الروسية.

(كروب/ س ر)

ANHA