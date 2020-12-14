​​​​​​​المئات من الأهالي يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد محمد هادي

توجه المئات من أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل آغا التابعين لمقاطعة قامشلو إلى قرية تل جمان التابعة لناحية كركي لكي لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد هادي الذي استُشهد إثر صراعه مع مرض العضال.

والشهيد محمد هادي كان مقاتلًا في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وهو والد الشهيدين خبات ورامان اللذان استُشهدا في أماكن متفرقة بثورة شمال وشرق سوريا.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء بالناحية، قهرمان محمد، كلمة قال فيها: " الشهداء هم من يناضلون من أجل الحرية لتحقيق حياة نبيلة، لذلك نعاهد بالسير على خطاهم وحماية مكتسباتهم وقيمهم التي استشهدوا في سبيلها".

وبدوره ألقى المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، وائل جاجو، كلمة قال فيها: " فقط على أرض كردستان نجد الأب يناضل إلى جانب أبنائه في خندق واحد من أجل الحرية، فقد ناضل الشهيد محمد هادي إلى جانب أولاده منذ بداية ثورة شمال وشرق سوريا، حيث قاوموا في خندق واحد حتى وصل أبناؤه إلى مرتبه الشهادة، وقد واصل الأب محمد دربهم حتى ارتقى هو أيضًا إلى مرتبه الشهادة ".

وانتهت مراسم العزاء بالشعارات التي تمجد خلود الشهداء.

(ك-ع/م ح)

ANHA