​​​​​​​المئات من أهالي تل تمر وزركان يتظاهرون ضد الاحتلال التركي

تجمّع اليوم المئات من أهالي ناحيتي تل تمر وزركان في مقاطعة الحسكة أمام مركز مجلس عوائل الشهداء بناحية تل تمر، وانطلقوا في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

وشارك في المظاهرة جميع مكونات ناحيتي تل تمر وزركان وعدد من الأحزاب السياسية.

ورفع المتظاهرون يافطة كبيرة كتب عليها "صامدون بجميع مكوناتنا في وجه القتل والتهجير" وأخرى كتب عليها "أوقفوا القتل، وأوقفوا التدمير".

وجابت التظاهرة الحاشدة الشوارع الرئيسة في تل تمر، وردد المتظاهرون شعارات تندد بهجمات الاحتلال وشعارات تحيي المقاومة.

توقف المتظاهرون عند دوار قنديل في مدخل تل تمر دقيقة صمت، ألقيت بعدها عدة كلمات من قبل المتظاهرين.

ألقى الرئيس المشترك لبلدية الشعب في تل تمر، أحمد حيدر، كلمة باسم مجلس ناحية تل تمر، أشار فيها إلى أن" دولة الاحتلال التركي قد هزمت على الصعيد الأخلاقي والسياسي، وكل الدول المساندة لها أيضاً فشلت في مساعدتها لإعادة بناء الدولة العثمانية، لقد قدمت للإنسانية والعالم لوحة سوداء من الجرائم والمجازر التي ترتكب بشكل يومي بحق أبناء شمال وشرق سوريا".

وأشاد حيدر بمقاومة الشعب والمشروع الديمقراطي في المنطقة، قائلاً "نحن شعوب شمال وشرق سوريا، قدمنا مشروعاً ديمقراطياً ويعتبر حلاً للأزمة السورية، لذلك تحاربنا هذه الدول وعلى رأسها تركيا".

وندد حيدر "بصمت الدول الضامنة والدول الفاعلة في المنطقة، والمجتمع الدولي حيال هجمات الاحتلال ومرتزقته".

من جانبه، استنكر عضو مجلس ناحية زركان، محمد عبدي، صمت "الدول الضامنة لوقف إطلاق النار وصمت المجتمع الدولي"، مؤكداً أن الاحتلال التركي ومرتزقته يهاجمون المنطقة والمدنيين" أمام أنظارهم، لذلك نطالبهم بمحاسبة الاحتلال على جرائمه وعدم البقاء صامتاً حيال هذه الهجمات".

واعتبر عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، محمد باقي كوتي، المجتمع الدولي "شريك في الهجمات على مناطقنا".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتندد بالهجمات.

(د أ/م)

ANHA