​​​​​​​المئات من أهالي قامشلو يشيّعون جثمان الشهيد دلخاز آكر إلى مثواه الأخير

تجمّع اليوم الأربعاء، المئات من أهالي قامشلو والقرى التابعة لها، وممثلو الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والقوات العسكرية، للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد عثمان متلو الاسم الحركي دلخاز آكر، الذين ارتقى لمرتبة الشهادة، بتاريخ 3 ـ 12ـ 2022، إثر استهداف الاحتلال التركي قرية سنجق شيخا في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو بالطيران المسيّر، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان، بمدينة قامشلو.

بدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده عضوة مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة جواهر عثمان، كلمة، تقدمت بالتعازي لذوي الشهيد، وباركت الشهادة عليه وقالت "يستهدف الاحتلال التركي شمال وشرق سوريا، لخوفه من مقاومتنا، ما يجعله يستهدفنا بهمجية وبكافة الأشكال".

وأضافت "هذا الشعب يستمد قوته من فكر وفلسفة القائد، ومن قواته العسكرية، فكيف له أن ينحني أو يخشى من العدو التركي".

وعاهدت "سنناضل على نهج الشهداء، وعلى فكر وفلسفة القائد أوجلان، وبروحنا المقاوِمة سنقف في وجه هجمات الاحتلال التركي، ولن ننحني ولن تنكسر إرادتنا، كما نقول للعدو التركي، كلما ازدادت ضرباتك على شمال وشرق سوريا، كلما ازدادت مقاومتنا ونضالنا".

تلته كلمة لعضوة حزب الاتحاد الديمقراطي لمقاطعة قامشلو، سميرة محمد، قالت فيها "اليوم، نرى أن الاحتلال التركي، يتهجم بهمجية على كافة مكونات شمال وشرق سوريا، وهذا يدل على أن نضالنا ومقاومتنا تخيف الاحتلال".

وأشارت "اليوم، يحارب الكردي ويناضل في أجزاء كردستان الأربعة، من أجل أن يبقى الوطن بسلام وأمان".

وتساءلت "أين من يدّعون أنهم موجودون لحماية حقوق الإنسان، ألا يرون الجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال والنساء، وتشرّد الملايين، يجب على الدول الأوروبية والحقوقية وضع حد لهذه الجرائم".

بدوره، ألقى عضو المجلس العسكري لمقاطعة قامشلو، نذير صوفي، كلمة قال فيها "الآلاف من الشهداء، اليوم يفدون بأرواحهم من أجل وطنهم، كما قال القائد عبد الله أوجلان مرةً، "إن البيت الذي يكثر شهداؤه، يكثر مباركته، كما يدل على الانتصار"".

وأوضح "مهما حاول الاحتلال زيادة الهجمات الهمجية على مناطقنا، فلن نستسلم ولن ننحني ولن نتراجع خطوة إلى الوراء، لأننا ننتمي لفكر القائد عبد الله أوجلان، ومقاومتنا لن تنتهي".

ثم ألقى ابن عمة الشهيد، دجوار أحمد، كلمة قال فيها "لأن شعبنا يريد السلام والأمان والحرية، يريد العدو التركي إبادته".

ثم سُلّمت وثيقة شهادة الشهيد دلخاز آكر من قبل مجلس عوائل الشهداء، لذويه، وحمل بعدها عائلته ورفقاه جثمانه على الأكتاف، ليوارى الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان، وسط زغاريد الأمهات، والشعارات التي تمجد الشهداء "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ل م)

ANHA