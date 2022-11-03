​​​​​​​المئات من أهالي ناحية الدرباسية ينددون بالهجمات الكيماوية ويطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

تحت شعار "بروح مقاومة إمرالي سنفشل مؤامرة التاسع من تشرين الأول وسنهزم نهج الخيانة"، خرج المئات من أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة في مظاهرة؛ تنديداً بالعزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان، واستخدامها للأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع.

وشارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية وسط مركز المدينة، المئات من الأهالي، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد، وتنادي بحريته الجسدية.

وعند وصول المتظاهرين أمام مركز مؤتمر ستار، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، جيهان محمد، كلمة أشارت فيها إلى أن العزلة المشددة التي تفرضها دولة الاحتلال التركية ليست عزلة على القائد أوجلان فقط، بل على الإنسانية جمعاء.

وشجبت جيهان "استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع منذ عام 2021، وقالت إنه يستخدمها ضد مقاتلينا الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، بهدف القضاء على الوجود الكردي".

موجّهة رسالة إلى منظمات المجتمع الدولي "أنهم لن يضعفوا مهما تكالبت عليهم قيود الدول المتآمرة. "

من جانبه، انتقد الرئيس المشترك لمجلس ناحية الدرباسية نعمان عربو، في كلمة له "لجنة مناهضة التعذيب (CPT)، لعدم قيامها بواجبها حيال جرائم الدولة التركية بحق القائد أوجلان والمعتقلين السياسيين في السجون التركية.

ولفت عربو إلى أن "القائد أوجلان حوّل سجن إمرالي إلى قلعة للمقاومة، من خلال فكره النيّر".

مضيفاً "تسعى دولة الاحتلال إلى استكمال مخططاتها الاحتلالية في أجزاء كردستان وإبادة شعوبها، من خلال شن هجماتها بالأسلحة المحرمة دولياً على جبال كردستان."

وطالب عربو في ختام حديثه، "القوى الدولية بتحويل ملف ممارسات وجرائم الاحتلال التركي وخاصة استخدامه الأسلحة الكيماوية والغازات السامة والخانقة، إلى المحاكم الدولية، ومحاسبته".

داعياً شعوب كردستان إلى الانتفاض والخروج إلى الساحات ورفع وتيرة المقاومة، والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات "لا حياة بدون القائد"، و "لا للفاشية التركية".

(ب ر/م ح)

ANHA