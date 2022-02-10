​​​​​​​المئات من أهالي مقاطعة كوباني يشيّعون جثمان الشهيد مصطفى علو

الشهيد مصطفى علو؛ الاسم الحركي (مصطفى كوباني) من قرية مشكو الواقعة غرب مدينة كوباني، استشهد خلال تصديه لمرتزقة داعش في سجن الصناعة بغويران في الحسكة ضمن حملة (مطرقة الشعوب).

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لجامعة كوباني شرفان مسلم، الذي شدد على ضرورة التزام الجميع بواجباته والعمل وفق ما يتطلب للحفاظ على مكتسبات الشهداء.

وأشار مسلم في كلمته إلى أن "العدو يمارس حرباً خاصة ضد أبناء المنطقة"، منوهاً إلى "ضرورة وعي الجميع لهذه الحرب وعدم الوقوع في فخ العدو".

وطالب كافة شرائح المجتمع شمال وشرق سوريا بالسير على خطا الشهداء "بالعمل الجاد لمواجهة كافة المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد أبناء المنطقة".

ومن ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ماجدة حسون، لفتت فيها إلى أن "العدو يحاول جاهداً النيل من مشروع الأمة الديمقراطية القائم في المنطقة عبر حبك المؤامرات ضد أبنائها".

وأكدت ماجدة على أن شعب المنطقة "سيواجه كافة تلك المخططات بالتكاتف بين كافة المكونات وإنجاح مشروع الأمة الديمقراطية وتحقيق النصر.

وبعد قراءة وثيقة شهادة الشهيد مصطفى علو وتسليمها لذويه، وري جثمان الشهيد الثرى في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء.

(م ع/م)

ANHA