​​​​​​​المئات من أهالي مقاطعة كوباني يشيعون جثمان الشهيد أنس حمد الفالح إلى مثواه الأخير 

شيّع أهالي مقاطعة كوباني، اليوم السبت، جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، الشهيد أنس حمد الفالح الذي استشهد في 3 تشرين الثاني الجاري، أثناء أداء واجبه العسكري، إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء بناحية صرين.

وأقيمت مراسم تشييع جثمان الشهيد أنس حمد الفالح، في مزار الشهداء بناحية صرين جنوب مقاطعة كوباني.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، استذكاراً للشهداء، ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية سرخبون أفيستا كلمة؛ قدّم فيها العزاء لذوي الشهيد وعاهد بالانتقام له.

أكد أفيستا أن "المنطقة وشعبها يواجهون الخطر والهجمات من جهات متعددة في الداخل والخارج"، موضحاً "أن الشهيد أنس كان مثالاً في الانضباط والنضال والفداء".

من جانبها، قدّمت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، العزاء لأمهات الشهداء وأهل ناحية صرين، وأوضحت "أن أسر الشهداء ستقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لإنجاح المشروع الديمقراطي".

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية صرين، أمكيهان شيخ محمد، وثيقة الشهيد وسلمتها إلى ذويه، ثم وري جثمان الشهيد الثرى، وسط ترديد شعارات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

(ج م/د)

ANHA