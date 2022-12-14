​​​​​​​المئات من أهالي مدينة الحسكة يشيّعون جثماني الشهيدين دوغان وسردم

توجه المئات من أهالي مدينة الحسكة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، اليوم، إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداوودية بمدينة الحسكة للمشاركة في مراسم تشييع المقاتليْن في قوات سوريا الديمقراطية صالح عبد الرحمن برهو (الاسم الحركي دوغان)، ومحمد حميد المعلش (الاسم الحركي سردم)، اللذين استشهدا في قرية التروازية بمقاطعة كري سبي، في 12 كانون الأول الجاري.

ورفع المشاركون صور الشهيدين وصور القائد عبد الله أوجلان.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، محمود جواد، كلمة قال فيها: "إن الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على سلامة شعبهم والحرية والكرامة، إنهم مثال يحتذى بهم".

ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، جسور عامودا، كلمة تقدم فيها بالعزاء إلى ذوي الشهيدين، وأكد أن "قوات سوريا الديمقراطية على استعداد دائم لصد الهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا، وخاصة الهجمات التركية".

كما ألقيت كلمة باسم عائلة الشهيد دوغان، ألقاها عمه، أحمد برهو، وعبّر عن فخره باستشهاد ابن أخيه.

ودعا الشعوب إلى تصعيد المقاومة في وجه الهجمات، قائلاً: "إن المرحلة الراهنة التي تمر بها شعوب شمال وشرق سوريا مرحلة حساسة وتتطلب المزيد من المقاومة وتصعيد وتيرة النضال لدحر الاحتلال".

ثم قرئت وثيقتا الشهيدين من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بمدينة الحسكة، هيفين سينو، وسلمتا لذويهما.

لتنتهي المراسم بحمل نعشي الشهيدين على الأكتاف من رفاق دربهما ليوارى جثمانيهما الثرى، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء "الشهداء أحياء لا يموتون".

(س س/م ح)

ANHA