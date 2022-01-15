​​​​​​​المئات من أهالي كوباني ينددون بالهجمات التركية على المنطقة

وانطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة وصولاً إلى ساحة السلام، بمشاركة المئات من أهالي مقاطعة كوباني حاملين يافطات كتب عليها "أردوغان=داعش"، "لا للنظام التركي الفاشي"،" النظام التركي= الإرهاب"، "المسيرات التركية.. اللون الجديد للإرهاب"، مرددين شعارات تندد بالهجمات التركية العدائية على المنطقة.

ولدى الوصول إلى ساحة السلام وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات هبون خليل التي قالت "سنجابه هجمات الاحتلال التركي التي تستهدف المدنيين العزل والأطفال".

وأضافت هبون خليل قائلة "سننهي الاحتلال التركي لمناطقنا وكافة أجزاء كردستان، وذلك برفع وتيرة النضال وفق نهج القائد عبد الله أوجلان وسنهزم الاحتلال والفاشية".

وناشدت هبون شعب المنطقة والشبيبة بالنضال بوجه الفاشية التركية، وذلك بالاتحاد والنضال".

وأكدت هبون أن الاحتلال يخاف من قوة وتنظيم الشعب الكردي والشبيبة والمرأة، وقالت "لأنهم يعلمون بأن الشبيبة والمرأة سيجابهون هجماته، فنحن لا نخاف من العدو المحتل مهما هاجم بل سننتصر على الفاشية التركية".

وتتعرض مدينة كوباني وريفها الشرقي لهجمات الاحتلال التركي المتقطعة بالقصف المدفعي والطائرات المسيّرة والرشاشات مستهدفة المواطنين والأماكن الفارغة لتهريب أهالي المنطقة منذ الـ 8 من الشهر الجاري، إذ استشهد مواطن من ريف كوباني الشرقي وفقد عنصر من قوات حكومة دمشق حياته وجرح 13 شخصاً جراء الهجمات الاستهدافات التركية على المدينة وريفها حتى الآن.

(م ع/ج)

ANHA