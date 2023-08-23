​​​​​​​المئات من أهالي السويداء يتظاهرون ضد استبداد حكومة دمشق

توافد المئات من أبناء قرى وبلدات المزرعة والثعلة وسليم وعريقة والخرسا ويمة حازم والجنينة إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، للمشاركة في التظاهرة المركزية، حيث تعتبر المظاهرة أكبر التظاهرات التي تطالب برحيل المنظومة الحكمة في دمشق والتغيير السياسي وفق القرار الأممي 2254، منذ انطلاقها بتاريخ 20 آب الجاري، إذ يقدر عددهم بأكثر من 700 شخص، بحسب المرصد السوري.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "سوريا ليست للبيع ترابها أغلى من الذهب"، "لا للاستبداد لا للفساد نعم لدولة القانون"، "الدين لله والوطن للجميع لا للطائفية لا للدولة العسكرية".

ويأتي ذلك، بعد خروج أبناء قرى وبلدات سليم والرحا والقريّا وقنوات وسالة وعريقة وداما غربي السويداء ومركز المدينة، خلال ساعات الصباح الأولى احتجاجات سلمية، وسط إغلاق الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، تأكيداً على مطالبهم تحت شعار "لا تخاف مع أهل بلدك وقاف".

كما أفاد موقع السويداء 24 بأن هناك ضعف شديد في شبكة الانترنت بالتزامن مع استمرار تدفق الحشود إلى المظاهرة التي تطالب برحيل "النظام السوري والتغيير السياسي".

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية المترافقة مع عصيان مدني في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، منذ 20 آب الجاري، ضد حكومة دمشق.

(م ش)