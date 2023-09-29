​​​​​​​المئات من أهالي السويداء يحتجون مطالبين بتحقيق تغيير سياسي اقتصادي جذري

تجمّع المئات من أهالي السويداء، منذ صباح اليوم، في ساحة السير "الكرامة" وسط مدينة السويداء تأكيداً على استمرارهم بالاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم المحقة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجدد المحتجون الذين توافدوا من ريف السويداء الجنوبي والجنوبي الشرقي مطالبهم بـ "إسقاط النظام والحرية وتطبيق القرار الأممي 2254"، بينما تجمّع العشرات في الساحة مرددين شعارات مطالبة بـ "الحرية وإسقاط النظام" ورافعين لافتات كتب عليها عبارات مناهضة للواقع السيئ الذي تعيشه سوريا.

ومن بين العبارات التي رفعها المحتجون: "ساحة الكرامة تتسع للجميع طالما اتفقنا على الهدف، تغيير سياسي اقتصادي جذري، الشعب السوري يستحق الحياة"، وأخرى تحمل مطالب المحتجين بتطبيق القرار الأممي 2254.

ومنذ نحو 40 يوماً، يواصل أهالي السويداء احتجاجاتهم بمشاركة نسائية واسعة دون توقف، مؤكدين على مطالبهم وتحسين الواقع المعيشي في سوريا.

(د ع)