​​​​​​​المئات من أهالي الرقة يشيعون جثمان الشهيد عمر المصطفى

وشارك في مراسم التشييع قياديين في قوات سوريا الديمقراطية، وقوات الدفاع الذاتي، ومجلس عوائل الشهداء، وعضوات من تجمع نساء زنوبيا.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة باسم قوات الدفاع الذاتي، ألقاها القيادي، باكور علي، وقال "نعزي أنفسنا وذوي الشهداء باستشهاد رفيقنا عمر، ونحن كقوات يقع على عاتقنا حماية المكتسبات والدفاع عن شعبنا الأبي الذي قدم آلاف الشهداء وقدم اليوم الشهيد عمر، وسنقدم المزيد من الشهداء حتى تحرير أراضينا".

وأضاف "نحن بصمود شعبنا قادرون على صد أي عدوان يتربص بمناطقنا، ونعاهد شهدائنا وأهالينا بأننا سنتصدى للهجمات التركية بكل ما أتينا من قوة وعزم وإرادة".

وباسم مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ألقت العضوة، فيروز خليل، كلمة قالت فيها "نزف اليوم شهيداً عزيزاً ذو أخلاق طيبة، فهذا اليوم هو يوم أسود في الرقة لأننا نفقد شخصية وطنية".

وأضافت "إن العدو الغاشم يمارس جميع أعماله القذرة على مناطق شمال وشرق سوريا"، لكنها أكدت أن "أبنائنا يدافعون عن وطنهم وشعبهم وأرضهم".

وفي ختام المراسم قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء، أنس الخلف، وثيقة الشهيد عمر صالح المصطفى وجرى تم تسليمها لذويه، وبعدها حمل رفاقه جثمانه ليوارى الثرى في مثواه الأخير بمزار شهداء الرقة بقرية الحكومية.

(م خ/خ)

ANHA