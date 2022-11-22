​​​​​​​المئات من أهالي الحسكة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد خالد أوسو

توافد اليوم الثلاثاء، المئات من أهالي مدينة الحسكة بمشاركة أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في النواحي والمقاطعة إلى خيمة العزاء الشهيد خالد زوبع أوسو بحي المفتي في مدينة الحسكة؛ لتقديم واجب العزاء.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مخيم واشو كاني عيدا سمعو، كلمة قالت فيها: "على الرغم من الهجمات المستمرة التي يشنها الاحتلال التركي على قواتنا في روج آفا وجبال كردستان، إلا أن ذلك لن يضعف من إرادتنا ومقاومتنا".

وشددت "سنعتمد على أنفسنا وعلى قواتنا العسكرية، ولن نعتمد على أميركا وروسيا ولا أي دولة أخرى، بمقاومتنا ومساندتنا ووقوفنا مع بعضنا البعض سندحر الاحتلال".

من جانبه، ألقى العضو في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الحسكة حميد حسين، كلمة شدد فيها "لن نرضخ للعدو، ولن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً".

واختتمت المراسم بترديد شعار "الشهداء أحياء لا يموتون".

وكان جثمان الشهيد خالد زوبع أوسو الذي استشهد جراء قصف دولة الاحتلال التركي لصوامع الحبوب في قرية ضهر العرب بزركان، بعد منتصف ليلة السبت الماضي، قد وري الثرى يوم أمس في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية في ريف الحسكة.

(س س/م ح)

ANHA