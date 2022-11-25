​​​​​​​المئات في تل تمر يشيّعون جثمان الشهيد محمود الحميد

شارك اليوم المئات من أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، في مراسم تشييع عضو قوى الامن الداخلي محمود ابراهيم الحميد إلى مزار شهداء تل تمر.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلتها كلمة باسم عوائل الشهداء ألقاها العضو ووالد الشهيد سعد مراسل وكالتنا، محمد سعيد الأحمد، بدأها بالتأكيد على خيار المقاومة" نحن اخترنا البقاء والمقاومة على هذه الأرض، وضحينا بألاف الشهداء من أجل تراب هذا الأرض".

وأضاف" عدونا الهمجي لم يترك لنا سوى خيار المقاومة، وهزيمة الاحتلال التركي ستكون على أيدينا".

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيد من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر جنار صالح وسلمت لذويه.

ووري جثمان الشهيد محمود ابراهيم الحميد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(ع ا/ م ح)

ANHA